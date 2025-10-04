Гросси: Отключение ЗАЭС от внешних источников питания является серьёзным риском

Напомним, что 23 сентября на Запорожской атомной электростанции произошло отключение внешнего электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных, приведшего к повреждению высоковольтной линии электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВт. В настоящее время питание, необходимое для обеспечения безопасной работы станции, осуществляется с помощью резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС «Ферросплавная −1» была отключена ещё в мае.