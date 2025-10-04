Ричмонд
Генсек ООН Гутерриш приветствует готовность ХАМАС отпустить заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал готовность ХАМАС отпустить заложников и отметил важность использования сложившейся возможности для прекращения боевых действий в Газе. Об этом Гутерриш заявил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Я приветствую и считаю обнадёживающим заявление ХАМАС о готовности освободить заложников и приступить к переговорам на основе недавнего предложения президента США. Я настоятельно призываю все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — говорится в сообщении. В своём обращении Гутерриш также выразил признательность Катару и Египту за посреднические усилия.

Генсек повторил требование немедленного и постоянного прекращения огня, безусловного освобождения всех удерживаемых лиц и предоставления гуманитарным миссиям свободного доступа к нуждающимся. По его словам, ООН будет поддерживать любые шаги, направленные на достижение этих целей, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения.

А ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить авиаудары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Он также отметил готовность ХАМАС к «прочному миру». По его словам, речь идёт не только о Газе, но м о долгожданном мире на Ближнем Востоке.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

