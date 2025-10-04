Ричмонд
В МО РФ рассказали о наводчике Т-72, уничтожившем украинский расчет ПТУР

В результате украинские подразделения отступили со своих позиций.

Источник: Аргументы и факты

В Минобороны РФ сообщили о действиях младшего сержанта Николая Кондакова, наводчика-оператора танка Т-72, который в ходе боевых действий уничтожил расчет противотанковых ракетных комплексов ВСУ и схрон с боеприпасами. По данным ведомства, это произошло при освобождении одного из населённых пунктов.

Как уточняется, противник заранее оборудовал мощный опорный пункт и, заметив продвижение российских сил, запросил артиллерийскую поддержку, применив также FPV-дроны.

В этот момент Кондаков самостоятельно выявил позиции расчета ПТУР и открыл огонь прямой наводкой, что позволило уничтожить угрозу и склад боеприпасов. В результате украинские подразделения отступили, а основные силы российских войск смогли ворваться в населённый пункт и закрепиться в нём.

Ранее в Сумской области российские военные взяли в плен группу украинских боевиков. Также сообщается о поражении бронетранспортера М113 противника.