В МО РФ рассказали о наводчике Т-72, уничтожившем украинский расчет ПТУР

В Минобороны РФ сообщили о действиях младшего сержанта Николая Кондакова, наводчика-оператора танка Т-72, который в ходе боевых действий уничтожил расчет противотанковых ракетных комплексов ВСУ и схрон с боеприпасами. По данным ведомства, это произошло при освобождении одного из населённых пунктов.