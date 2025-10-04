Ричмонд
Стала известна реакция Нетаньяху на поддержку Трампом позиции ХАМАС по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлён, когда американский лидер Дональд Трамп поддержал реакцию палестинского движения ХАМАС на предложенный им план по прекращению войны в секторе Газа. Такой информацией делится Axios.

Источник: Life.ru

Согласно информации портала, движение согласилось на выдвинутые Трампом условия лишь частично. Остальные детали соглашения предлагается обсудить в ходе переговорного процесса. Так, в ХАМАС согласились освободить всех живых израильских заложников лишь в случае создания необходимых условий для осуществления обмена.

Кроме того, ХАМАС проигнорировал требование американской стороны о необходимости разоружения палестинской группировки.

Напомним, ранее Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить авиаудары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Он также отметил готовность ХАМАС к «прочному миру» после ответа палестинской группировки на предложение о прекращении войны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше