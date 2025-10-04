Марочко: Российские войска давят на ВСУ почти на всех северных окраинах Северска

Ранее сообщалось, что Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли серию массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В течение недели был проведён один массированный и пять групповых ударов, направленных на предприятия украинского ВПК, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их функционирование, а также на транспортные и железнодорожные узлы, используемые украинской армией для переброски военной техники. По результатам ударов, были поражены военные аэродромы, хранилища с боеприпасами, производственные цеха по изготовлению дронов и катеров, а также места дислокации личного состава украинских формирований и наёмников.