На Западе заявили, что Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk

Авторы материала отмечают, что США располагают небольшим запасом этих ракет — их производят менее 200 единиц в год. В связи с этим киевский режим вряд ли получит Tomahawk в большом количестве, если вообще получит. Кроме того, в издании напомнили, что украинская сторона не имеет платформ, необходимых для запуска этих ракет.