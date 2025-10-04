CBS: Нетаньяху одобрил военные операции против судов «Флотилии» Тунберг

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил военные действия против двух судов «Флотилии», следовавшей в Газу с гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей американской разведки.
По информации источников, операция была санкционирована в начале сентября, и израильские вооружённые силы действовали в рамках этих указаний. Целью действий было предотвращение доставки грузов, которые могли быть использованы для поддержки движения, не согласованного с Израилем.
8 и 9 сентября израильские военные, как сообщается, задействовали беспилотники с подводной лодки и сбросили зажигательные устройства на суда, пришвартованные в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе, что привело к возгоранию.
Ранее стало известно, что военные перехватили ряд судов из этой флотилии, которая направлялась к сектору Газа с гуманитарным грузом.