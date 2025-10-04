Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Нетаньяху одобрил военные операции против судов «Флотилии» Тунберг

Израиль задействовал беспилотники и сбросил зажигательные устройства на суда, пришвартованные в порту Сиди-Бу-Саид.

Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил военные действия против двух судов «Флотилии», следовавшей в Газу с гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей американской разведки.

По информации источников, операция была санкционирована в начале сентября, и израильские вооружённые силы действовали в рамках этих указаний. Целью действий было предотвращение доставки грузов, которые могли быть использованы для поддержки движения, не согласованного с Израилем.

8 и 9 сентября израильские военные, как сообщается, задействовали беспилотники с подводной лодки и сбросили зажигательные устройства на суда, пришвартованные в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе, что привело к возгоранию.

Ранее стало известно, что военные перехватили ряд судов из этой флотилии, которая направлялась к сектору Газа с гуманитарным грузом.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше