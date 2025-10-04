Израиль приступил к освобождению заложников после ответа ХАМАС

Решение принято после официального заявления палестинского движения ХАМАС. В документе уточняется, что реализация мероприятий начнётся немедленно и охватит всех находящихся в плену. Власти также подтвердили намерение поддерживать постоянный контакт с американской администрацией. В сообщении подчёркивается, что Иерусалим будет добиваться завершения боевых действий в соответствии с собственными условиями.
Ранее стало известно, что премьер-министр Нетаньяху был удивлён, когда американский лидер Дональд Трамп поддержал реакцию палестинского движения ХАМАС на предложенный им план по прекращению войны в секторе Газа. В ХАМАС согласились освободить всех живых израильских заложников лишь в случае создания необходимых условий для осуществления обмена. Кроме того, ХАМАС проигнорировал требование американской стороны о необходимости разоружения палестинской группировки.
