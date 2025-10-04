Ранее парламентские выборы в Молдавии показали, что значительная часть граждан страны выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По итогам выборов правящая партия PAS получила большинство лишь с минимальным перевесом, тогда как оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и ограничении прав избирателей, особенно в Приднестровье и среди молдавской диаспоры в России. Москва не раз подчёркивала, что миротворческий контингент в Приднестровье выполняет стабилизирующую роль и выводить его без согласия всех сторон невозможно.