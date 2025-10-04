Ричмонд
«Реальная война». Журналист назвал главный страх Запада из-за России

Боуз: лидеры Запада продолжат конфликтовать с Россией, чтобы не потерять власть.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лидеры ЕС и НАТО будут продолжать конфликт с Россией, чтобы не потерять власть в собственных странах, такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Если элиты ЕС и НАТО перестанут конфликтовать с Россией, им придется иметь дело со своей вопиющей некомпетентностью и политическими неудачами в своих собственных странах», — говорится в публикации.

При этом эксперт подчеркнул, что сложившаяся в Евросоюзе антироссийская риторика становится все более опасной и может привести к открытой конфронтации.

«Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо», — предупредил Боуз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что представители большинства стран Евросоюза «за закрытыми дверями» соглашаются, что Европа скатывается к войне.

Президент Сербии Александр Вучич также пояснял, что увеличение европейскими государствами расходов на оборону означает подготовку к конфронтации.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

