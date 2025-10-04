В России с 1 ноября изменятся правила взыскания долгов с граждан

В России с 1 ноября вступает в силу закон, который даст налоговым органам возможность взыскивать с граждан задолженности по обязательным платежам — налогам, штрафам и другим сборам — без необходимости обращаться в суд, если между налогоплательщиком и налоговой службой не возник спор. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.
«В России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, при отсутствии спора с налоговыми органами», — подтвердил он.
Депутат уточнил, что речь идет именно о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Закон распространяется на налоги, сборы, страховые взносы, пени, штрафы и проценты — при условии, что сумма задолженности не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета.
Он отметил, что в случае наличия спора с налоговым органом взыскание будет осуществляться в судебном порядке. По мнению депутата, этот закон позволит оптимизировать работу налоговых органов и снизить нагрузку на суды. При этом он подчеркнул, что граждане сохраняют право оспаривать взыскания в суде, если не согласны с решениями налоговой службы.
Ранее экономист Анатолий Никитин выступил с инициативой повышения минимального размера страховых пенсий по старости в России.