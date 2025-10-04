Помилованный Трампом шаман передал привет Путину

Ранее сообщалось, что помилованный Дональдом Трампом Джейкоб Ченсли подал иск на 40 триллионов долларов против Трампа и Илона Маска. В своей 26-страничной жалобе, по стилю больше напоминающей манифест, Ченсли заявил о себе как о законном главнокомандующем и «истинном» президенте США. Он утверждал, что элитная группа вступила в заговор с целью нарушения Конституции, и что в Америке должны действовать только Билль о правах и самая первая Конституция. Ченсли, в частности, заявил о намерении напечатать золотую монету номиналом в 40 триллионов долларов для погашения государственного долга.