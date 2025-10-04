Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помилованный Трампом шаман передал привет Путину

Джейкоб Ченсли, известный как шаман QAnon и участник штурма Капитолия 6 января, передал привет президенту России Владимиру Путину и выразил пожелание помнить о «сибирском духе». Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провёл его народ через самые суровые условия, какие только можно вообразить», — заявил он.

Ченсли также добавил, что «тёплое сердце матушки-земли, шаманский дух России и преданная бдительность батюшки неба позволили России зайти так далеко».

Штурм Капитолия произошёл 6 января, четыре года назад. Джейкоб Ченсли благодаря своей меховой шапке с рогами стал одним из самых узнаваемых лиц тех событий. Протестующие ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Напомним, что в 2021 году Ченсли был приговорён к тюремному заключению за свои действия во время проникновения в Капитолий. Кроме того, ему был назначен штраф в размере двух тысяч долларов и три года условного срока после освобождения.

Ранее сообщалось, что помилованный Дональдом Трампом Джейкоб Ченсли подал иск на 40 триллионов долларов против Трампа и Илона Маска. В своей 26-страничной жалобе, по стилю больше напоминающей манифест, Ченсли заявил о себе как о законном главнокомандующем и «истинном» президенте США. Он утверждал, что элитная группа вступила в заговор с целью нарушения Конституции, и что в Америке должны действовать только Билль о правах и самая первая Конституция. Ченсли, в частности, заявил о намерении напечатать золотую монету номиналом в 40 триллионов долларов для погашения государственного долга.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше