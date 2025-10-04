Скачко: Меркель выдвигала Кличко на пост президента из-за его маскулинности

Пропавший на Украине мэр Киева Виталий Кличко планировал стать президентом страны и его поддерживала в этом экс-канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, 2 октября глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Кличко не явился на запланированное заседание городского Совета обороны. В итоге встречу перенесли на 6 октября.
Скачко предположил, что таким образом Кличко демонстрирует свое наплевательское отношение к режиму Зеленского. Политолог также напомнил, что Кличко, который до сих пор остается у власти, был одним из лидеров Майдана.
«Майдан возглавлял трехголовый монстр: откровенный неонацист Олег Тягнибок, “соросенок” Арсений Яценюк и Виталий Кличко. Последнему позже достался Киев. Он планировал стать президентом. На этом же посту его хотела видеть Меркель. Может, она хотела видеть в этом маскулинном мальчике что-то большее. Я всегда говорил, что на многих женщин маскулинные надбровные дуги Кличко, плавно переходящие в затылок, производят неизгладимое впечатление. Но к власти пришел Порошенко*», — отметил Скачко.
По словам политолога, Сейчас в конфликте с Зеленским Кличко поддерживает местная власть и влиятельные «бароны».
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.