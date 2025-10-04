Скачко: Меркель выдвигала Кличко на пост президента из-за его маскулинности

«Майдан возглавлял трехголовый монстр: откровенный неонацист Олег Тягнибок, “соросенок” Арсений Яценюк и Виталий Кличко. Последнему позже достался Киев. Он планировал стать президентом. На этом же посту его хотела видеть Меркель. Может, она хотела видеть в этом маскулинном мальчике что-то большее. Я всегда говорил, что на многих женщин маскулинные надбровные дуги Кличко, плавно переходящие в затылок, производят неизгладимое впечатление. Но к власти пришел Порошенко*», — отметил Скачко.