Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: Меркель выдвигала Кличко на пост президента из-за его маскулинности

Политолог отметил, что Кличко специально не пришел на заседание и пропал из-за протеста против режима Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Пропавший на Украине мэр Киева Виталий Кличко планировал стать президентом страны и его поддерживала в этом экс-канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.

Напомним, 2 октября глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Кличко не явился на запланированное заседание городского Совета обороны. В итоге встречу перенесли на 6 октября.

Скачко предположил, что таким образом Кличко демонстрирует свое наплевательское отношение к режиму Зеленского. Политолог также напомнил, что Кличко, который до сих пор остается у власти, был одним из лидеров Майдана.

«Майдан возглавлял трехголовый монстр: откровенный неонацист Олег Тягнибок, “соросенок” Арсений Яценюк и Виталий Кличко. Последнему позже достался Киев. Он планировал стать президентом. На этом же посту его хотела видеть Меркель. Может, она хотела видеть в этом маскулинном мальчике что-то большее. Я всегда говорил, что на многих женщин маскулинные надбровные дуги Кличко, плавно переходящие в затылок, производят неизгладимое впечатление. Но к власти пришел Порошенко*», — отметил Скачко.

По словам политолога, Сейчас в конфликте с Зеленским Кличко поддерживает местная власть и влиятельные «бароны».

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше