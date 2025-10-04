Отношение американцев к России резко изменилось: что говорят в окружении Трампа

Он подчеркнул, что российские войска активно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения и успешно противостоят НАТО. Путин также сообщил, что города Волчанск в Харьковской области и Юнаковка в Сумской области перешли под контроль Вооруженных сил России. Западная группировка войск заняла почти две трети Купянска, а южная группировка вошла в Константиновку. Кроме того, под контроль РФ попал город Кировск.