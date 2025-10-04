В команде президента США Дональда Трампа произошли заметные изменения в подходе к России. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источник.
По словам собеседника газеты, глава Белого дома твёрдо уверен, что американские налогоплательщики не должны финансировать помощь Украине. Президент убеждён, что основную ответственность за поддержку Киева должны нести союзники Украины по НАТО, а не Соединённые Штаты.
Другой источник сообщил, что глава администрации США распорядился военным начать подготовку дополнительной разведывательной информации для Украины. При этом подчеркнулось, что эти данные могут быть использованы украинскими силами, в том числе для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своей беседе с Дональдом Трампом на Аляске. Российский лидер отметил, что обсуждал с американским коллегой исключительно пути разрешения украинского кризиса. Путин также охарактеризовал Трампа как «комфортного собеседника», который умеет слушать и реагировать.
Недавно глава государства, выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», ответил на заявление лидера США о «бумажном тигре».
Он подчеркнул, что российские войска активно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения и успешно противостоят НАТО. Путин также сообщил, что города Волчанск в Харьковской области и Юнаковка в Сумской области перешли под контроль Вооруженных сил России. Западная группировка войск заняла почти две трети Купянска, а южная группировка вошла в Константиновку. Кроме того, под контроль РФ попал город Кировск.
Однако в то же время стало известно, что Соединенные Штаты Америки в течение нескольких лет тайно поддерживали украинские программы по разработке и производству беспилотников. Администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов для поддержки этих программ, а также для разработки и производства ракет.
В рамках этой помощи были поставлены ключевые комплектующие. Бывший директор по вопросам политики в отношении Украины в Совете национальной безопасности США пояснил позицию администрации.