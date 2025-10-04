Комоедов: захватом танкера Макрон хотел отвлечь французов от проблем

Задержание танкера Boracay военными Франции у порта Сен-Назер было произведено по указанию президента Франции Эммануэля Макрона с целью отвлечь рядовых граждан страны от насущных проблем и навязать им несуществующую угрозу со стороны России.
Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.
Сегодня стало известно, что танкер продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала. По данным источников, капитан и его помощник были возвращены на борт судна, и в ночь на пятницу оно отправилось в путь.
«Я думаю, что эта операция была придумана во Франции, и за ней никто не стоит, кроме самой Франции в виде народа, который недоволен ситуацией в стране и действиями Макрона», — отметил Комоедов.
По мнению адмирала, французский президент таким образом хотел продемонстрировать, что он является лидером и ничего не боится, что он находится на своем месте.
«Макрон задержанием танкера намеревался отвлечь рядовых граждан от проблем внутри страны, чтобы люди смотрели в другом направлении», — сказал Комоедов.
Ранее Комоедов предположил, что власти Франции хотели подбросить в танкер беспилотники.
Как сообщалось, танкер был задержан французскими военными в нейтральных водах по подозрению в нарушении морского права. Судно шло под флагом третьей страны, а его экипаж состоял из граждан разных государств.
Макрон заявлял, что моряки Borocay могут быть причастны к запуску дронов в Дании.
По словам главы российского государства Владимир Путина, на борту танкера могли искать военные грузы или беспилотники, однако «ничего подобного там не было и быть не могло». Произошедшее он назвал пиратством.
Ранее Макрон предложил задерживать в море танкеры с якобы нефтью из РФ.