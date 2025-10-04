Ричмонд
Комоедов: захватом танкера Макрон хотел отвлечь французов от проблем

Адмирал Комоедов объяснил, что Макрон задержал танкер, чтобы отвлечь французов от проблем внутри страны. На данный момент судно уже продолжило свой путь.

Источник: Аргументы и факты

Задержание танкера Boracay военными Франции у порта Сен-Назер было произведено по указанию президента Франции Эммануэля Макрона с целью отвлечь рядовых граждан страны от насущных проблем и навязать им несуществующую угрозу со стороны России.

Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.

Сегодня стало известно, что танкер продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала. По данным источников, капитан и его помощник были возвращены на борт судна, и в ночь на пятницу оно отправилось в путь.

«Я думаю, что эта операция была придумана во Франции, и за ней никто не стоит, кроме самой Франции в виде народа, который недоволен ситуацией в стране и действиями Макрона», — отметил Комоедов.

По мнению адмирала, французский президент таким образом хотел продемонстрировать, что он является лидером и ничего не боится, что он находится на своем месте.

«Макрон задержанием танкера намеревался отвлечь рядовых граждан от проблем внутри страны, чтобы люди смотрели в другом направлении», — сказал Комоедов.

Ранее Комоедов предположил, что власти Франции хотели подбросить в танкер беспилотники.

Как сообщалось, танкер был задержан французскими военными в нейтральных водах по подозрению в нарушении морского права. Судно шло под флагом третьей страны, а его экипаж состоял из граждан разных государств.

Макрон заявлял, что моряки Borocay могут быть причастны к запуску дронов в Дании.

По словам главы российского государства Владимир Путина, на борту танкера могли искать военные грузы или беспилотники, однако «ничего подобного там не было и быть не могло». Произошедшее он назвал пиратством.

Ранее Макрон предложил задерживать в море танкеры с якобы нефтью из РФ.

