Служба безопасности Украины объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова

Ранее имя первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна оказалось в украинской базе «Миротворец»*. На сайте опубликованы личные данные 97-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории московского «Спартака». В карточке утверждается, что Симонян якобы занимался «пропагандой войны» и «покушался на суверенитет Украины». В качестве примера указано его участие в организации футбольного турнира в Крыму в 2022 году.