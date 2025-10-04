Группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих ВСУ, «Днепр» — более 60. В «Западе» число уничтоженных превысило 220, в «Юге» — до 130. В зоне работы группировки «Восток» противник лишился 295 человек, в «Центре» — более 530.
Ранее военный эксперт заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, удары по северной части города «ослабляют противника», что позволяет российским войскам «продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе».
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.