Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами

Появление многополярного и многоцентричного мира вызывает раздражение у сторонников гегемонизма на Западе.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии международной конференции «Колониализм, неоколониализм и территориальные посягательства западного империализма», заявил, что Россия и Китай становятся новыми мировыми сверхдержавами, но без стремления к доминированию над другими странами. Его выступление транслировал телеканал VTV.

По словам Мадуро, в отличие от классических империй прошлого, которые основывались на идеях превосходства и реализовывали их через колониализм, рабство, эксплуатацию и насилие, Москва и Пекин предлагают иной путь.

Он подчеркнул, что появление многополярного и многоцентричного мира вызывает раздражение у сторонников гегемонизма на Западе, однако процесс ослабления империалистического влияния уже запущен.

Глава государства отметил, что для Венесуэлы и многих других стран принципы свободы, независимости, достоинства и суверенитета являются безусловными ценностями. По его словам, альтернативы здесь нет: выбор всегда стоит между подлинной независимостью и положением колонии.

Ранее Венесуэла и Россия подтвердили устойчивость стратегического партнёрства. Стороны провели обмен мнениями о текущей международной обстановке и выразили обеспокоенность присутствием Военно-морских сил США в Карибском регионе.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше