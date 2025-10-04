Мадуро назвал Россию и Китай растущими супердержавами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии международной конференции «Колониализм, неоколониализм и территориальные посягательства западного империализма», заявил, что Россия и Китай становятся новыми мировыми сверхдержавами, но без стремления к доминированию над другими странами. Его выступление транслировал телеканал VTV.
По словам Мадуро, в отличие от классических империй прошлого, которые основывались на идеях превосходства и реализовывали их через колониализм, рабство, эксплуатацию и насилие, Москва и Пекин предлагают иной путь.
Он подчеркнул, что появление многополярного и многоцентричного мира вызывает раздражение у сторонников гегемонизма на Западе, однако процесс ослабления империалистического влияния уже запущен.
Глава государства отметил, что для Венесуэлы и многих других стран принципы свободы, независимости, достоинства и суверенитета являются безусловными ценностями. По его словам, альтернативы здесь нет: выбор всегда стоит между подлинной независимостью и положением колонии.
Ранее Венесуэла и Россия подтвердили устойчивость стратегического партнёрства. Стороны провели обмен мнениями о текущей международной обстановке и выразили обеспокоенность присутствием Военно-морских сил США в Карибском регионе.