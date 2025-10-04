За последние сутки Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в количестве 1440 человек. Группировка «Север» вывела из строя до 205 военнослужащих ВСУ, «Днепр» — более 60. В «Западе» число уничтоженных превысило 220, в «Юге» — до 130. В зоне работы группировки «Восток» противник лишился 295 человек, в «Центре» — более 530.