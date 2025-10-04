Трамп хочет снизить лимит на прием новых беженцев до 7,5 тыс. человек в год

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить квоту на приём беженцев в 2026 году, установив её на рекордно низком уровне — 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы.
Согласно данным издания, значительная часть мест будет выделена для белого населения Южной Африки и других категорий, которые, как утверждается, подвергаются дискриминации. Для сравнения: в 2024 году при администрации Джо Байдена лимит составлял 125 тыс. человек, а во время первого президентского срока самого Трампа — 15 тыс., то есть вдвое больше, чем предлагается сейчас.
Как пояснил источник в Белом доме, окончательное решение о квоте примут после консультаций с конгрессом. Однако в условиях продолжающегося шатдауна обсуждения пока невозможны. В связи с этим приём новых беженцев в США в новом финансовом году, начавшемся 1 октября, будет приостановлен до согласования бюджета.
Ранее Трамп заявил, что открытые границы и бесплатное медицинское обслуживание для нелегальных мигрантов, на чем настаивают демократы, представляют собой «смертельную комбинацию» для США.