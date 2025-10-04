Трамп хочет снизить лимит на прием новых беженцев до 7,5 тыс. человек в год

Согласно данным издания, значительная часть мест будет выделена для белого населения Южной Африки и других категорий, которые, как утверждается, подвергаются дискриминации. Для сравнения: в 2024 году при администрации Джо Байдена лимит составлял 125 тыс. человек, а во время первого президентского срока самого Трампа — 15 тыс., то есть вдвое больше, чем предлагается сейчас.