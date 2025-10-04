Правительство США может начать платить подросткам-нелегалам за отъезд

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой проверить конституционность его указа об ограничении гражданства по рождению. Решение судов низшей инстанции признало антимигрантскую политику Белого дома недействительной, что, по мнению администрации, подрывает безопасность страны. В материалах апелляции отмечается, что нынешние решения «без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц». Республиканец подписал указ о запрете выдачи гражданства родившимся в США детям нелегалов сразу после инаугурации 20 января, позиционируя его как меру «восстановления смысла и значения американского гражданства».