Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство США может начать платить подросткам-нелегалам за отъезд

Власти Соединённых Штатов могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они на добровольной основе покидали территорию страны. Такой информацией делится телеканал CBS, ссылаясь на ведомственные документы.

Источник: Life.ru

«Правительство США планирует выделять подросткам-мигрантам 2,5 тысячи долларов, чтобы они возвращались в родные страны добровольно», — сказано в заявлении СМИ.

Мера поддержки будет распространяться на подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые пребывают на территории Соединённых Штатов нелегально и без сопровождения. При этом жителей Мексики из программы исключили.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой проверить конституционность его указа об ограничении гражданства по рождению. Решение судов низшей инстанции признало антимигрантскую политику Белого дома недействительной, что, по мнению администрации, подрывает безопасность страны. В материалах апелляции отмечается, что нынешние решения «без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц». Республиканец подписал указ о запрете выдачи гражданства родившимся в США детям нелегалов сразу после инаугурации 20 января, позиционируя его как меру «восстановления смысла и значения американского гражданства».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше