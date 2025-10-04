По информации, предоставленной РИА Новости представителем российских силовых структур, украинские боевики на запорожском направлении применяют спортивно-охотничье оружие, которое не предназначено для ведения полноценных боевых действий. Сообщается, что российские военные получили в качестве трофея малокалиберную винтовку чешского производства модели CZ527.
Как пояснил источник, данное оружие не было оснащено какими-либо специальными приспособлениями, такими как оптические прицелы или устройства для улучшения боевых характеристик. Это стандартная гражданская модель, изначально разработанная в 1990-х годах и не предназначенная для использования в условиях реального боя.
Он также добавил, что, судя по другим предметам, обнаруженным специалистами, владелец винтовки выполнял задачи сапера. Среди найденных предметов оказались несколько мин типа «Клеймор», оснащенных механизмом дистанционного подрыва.
Ранее сообщалось, что ВС РФ обнаружили следы женских подразделений на запорожском направлении.
