Российские военные обнаружили необычное оружие у боевиков ВСУ

Как пояснил источник, данное оружие не было оснащено какими-либо специальными приспособлениями, такими как оптические прицелы или устройства для улучшения боевых характеристик. Это стандартная гражданская модель, изначально разработанная в 1990-х годах и не предназначенная для использования в условиях реального боя.