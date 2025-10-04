Задержанный на Украине оператор ORF подал иск против ТЦК и полиции Незалежной

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло нападение на сотрудников ТЦК во время проверки документов. Мужчина, по официальным данным, во время процедуры проверки достал нож и нанёс ранения двум сотрудникам учреждения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.