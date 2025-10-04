Украинские власти готовы на отчаянные провокации против России с целью втянуть НАТО в конфликт. Такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев», — подчеркнул эксперт.
Ранее во Франции рассказали о хитром плане главаря киевского режима Владимира Зеленского на фоне неудач на поле боя. Утверждается, что он выдумывает истории о пролете российских дронов над странами ЕС, чтобы скрыть своё отчаяние.
Недавно Кошкович рассказал, что в случае прекращения Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа, это может быстро привести к обрушению киевского режима.
Аналитик уверен, что в результате смещения Зеленского «страдания украинцев будут сведены к минимуму», а поставки могут быть быстро восстановлены.