Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме сообщили, что с начала ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко рассказал РИА «Новости» о вступлении с 1 ноября в силу закона, который позволит налоговым службам взыскивать с граждан долги по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, во внесудебном порядке.

Источник: Life.ru

По словам чиновника, новые правила касаются взыскания с физических лиц (не являющихся ИП) задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеней и штрафов. Меры будут применяться только при отсутствии спора с налоговыми органами.

По мнению парламентария, принятие закона позволит оптимизировать налоговое администрирование и снизит нагрузку на судебную систему. При этом граждане сохранят право на защиту в случае несогласия с взысканием.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о кредитной амнистии для заёмщиков, оказавшихся в особо сложном финансовом положении. Совокупная задолженность россиян перед банками превысила 37 триллионов рублей, при этом около 13 миллионов заёмщиков находятся в состоянии безнадёжной долговой ямы, когда 80% их доходов уходит на погашение предыдущих кредитов. Партия предлагает установить амнистированный период сроком до 20 лет, в течение которого заёмщик будет выплачивать только основную сумму долга без процентов, штрафов и пеней. Такая мера должна распространяться на определённые категории граждан, включая лиц с низкими доходами, потерявших работу или получивших инвалидность.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше