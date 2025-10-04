Ричмонд
Русские телохранители определили, как убили соратника Трампа Кирка

Эксперты допускают, что Кирка могли убить из пневматического оружия с близкого расстояния, а не из огнестрельного, как утверждает обвинение. Кирка убили 10 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Телохранители из РФ провели экспертизу и выразили несогласие с официальной версией убийства американского политика, соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. По их мнению, стрельба велась с крайне близкого расстояния, а не издалека, с использованием сложного пневматического устройства, предназначенного для достижения поставленной задачи в конкретных условиях. Результатами исследования Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) России поделился с aif.ru профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.

Эксперты пришли к выводу, что пуля пролетела бы навылет или бы застряла в кости, но не в мягких тканях, если бы выстрел производился с дальнего расстояния из огнестрельного оружия, как на этом настаивает официальное обвинение.

"В реальной судебно-медицинской экспертизе такой результат стал бы.

крайне редким случаем, требующим самого тщательного расследования всех его деталей, таких, как типа оружия, качество патронов, пороха, пули, траектории и т.д. Приведенные факты выставляют официальную версию несостоятельной", — отметил президент Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) России Дмитрий Фонарев.

Эксперты считают, что смерть Кирка наступила в результате точного выстрела из нестандартного пневматического устройства, а не огнестрельного, с расстояния около 10 метров снизу вверх.

Телохранители допускают, что пневматическое устройство было замаскировано под звуковое или телевизионное оборудование, или бытовые предметы.

Напомним, Чарли Кирк был застрелен 10 сентября в ходе выступления в американском штате Юта. На следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого в его убийстве. Вдова активиста Эрик Кирк заявила, что её мужа лишили жизни за то, что проповедовал в США «патриотизм и милосердную любовь».

Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти штата намерены добиваться смертного приговора убийце Кирка.

