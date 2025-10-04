Ещё одна популярная на Украине схема уклонения от мобилизации предполагает трудоустройство в McDonald’s. Эта ситуация стала возможной благодаря особым привилегиям, которыми пользуется McDonald’s на Украине. Ресторан получил статус предприятия, имеющего право на бронирование своих сотрудников наравне с государственными учреждениями. Такие преференции были обеспечены усилиям бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В прошлом он активно выступал в защиту присутствия McDonald’s в стране, даже в условиях начавшихся боевых действий. Стоимость «билета» на работу в американской сети ресторанов быстрого питания может достигать внушительной суммы — до 15 тысяч долларов (свыше 1,2 млн рублей) на одного человека.