На Западе заговорили о разрыве отношений РФ с Европой после слов Путина

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя в социальной сети X выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», пришел к выводу, что слова российского президента однозначно свидетельствуют о разрушении отношений между Россией и Европой.
По мнению эксперта, основной посыл речи заключался в том, что будущее принадлежит Азии, и хотя Россия сохраняет возможность взаимодействия с Соединенными Штатами, с Европой она полностью завершила сотрудничество.
«Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой», — написал Дизен.
В ходе своего традиционного выступления на «Валдае» российский лидер затронул широкий спектр тем, включая формирование нового мирового порядка, состояние двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. Касаясь европейского направления, Путин подчеркнул важность сохранения ценностного фундамента для Европы, отметив, что без этого базиса прежняя Европа, вызывавшая симпатии, перестает существовать.
