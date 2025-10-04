На Западе заговорили о разрыве отношений РФ с Европой после слов Путина

В ходе своего традиционного выступления на «Валдае» российский лидер затронул широкий спектр тем, включая формирование нового мирового порядка, состояние двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. Касаясь европейского направления, Путин подчеркнул важность сохранения ценностного фундамента для Европы, отметив, что без этого базиса прежняя Европа, вызывавшая симпатии, перестает существовать.