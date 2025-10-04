Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заговорили о разрыве отношений РФ с Европой после слов Путина

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя в социальной сети X выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», пришел к выводу, что слова российского президента однозначно свидетельствуют о разрушении отношений между Россией и Европой.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя в социальной сети X выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», пришел к выводу, что слова российского президента однозначно свидетельствуют о разрушении отношений между Россией и Европой.

По мнению эксперта, основной посыл речи заключался в том, что будущее принадлежит Азии, и хотя Россия сохраняет возможность взаимодействия с Соединенными Штатами, с Европой она полностью завершила сотрудничество.

«Мой главный вывод из речи Путина: Азия — это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой», — написал Дизен.

В ходе своего традиционного выступления на «Валдае» российский лидер затронул широкий спектр тем, включая формирование нового мирового порядка, состояние двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. Касаясь европейского направления, Путин подчеркнул важность сохранения ценностного фундамента для Европы, отметив, что без этого базиса прежняя Европа, вызывавшая симпатии, перестает существовать.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли причины, по которым лидеры ЕС и НАТО стремятся к конфликту с РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше