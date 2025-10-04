Ушел из ловушки: адмирал Комоедов рассказал о провале провокация Макрона

Задержанный несколько дней назад властями Франции танкер Boracay был отпущен и продолжил свой путь. Судно удерживали из-за подозрений в контрабанде нефти, а также в том, что с него запускались БПЛА, которые несколько раз появлялись в небе над Данией. Экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов объяснил aif.ru, почему на самом деле танкер попал под пристальное внимание французских военных.