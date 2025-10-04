Ушел из ловушки: адмирал Комоедов рассказал о провале провокация Макрона

Задержанный несколько дней назад властями Франции танкер Boracay был отпущен и продолжил свой путь. Судно удерживали из-за подозрений в контрабанде нефти, а также в том, что с него запускались БПЛА, которые несколько раз появлялись в небе над Данией. Экс-командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов объяснил aif.ru, почему на самом деле танкер попал под пристальное внимание французских военных.
Франция нарушила международные правила.
Задержав у порта Сен-Назер танкер Boracay, власти Франции нарушили все международные правила, заявил Комоедов.
«Французский руководитель не имел права этого делать, он нарушил все международные правила, превысил полномочия, которые ему дал народ. И он просто, будем говорить так, поступил по-негодяйски», — сказал адмирал.
Комоедов согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим произошедшее пиратством.
«Это пиратство, а с пиратами все знают, как нужно поступать», — сказал адмирал.
Хотели подбросить беспилотники.
Танкер был задержан французскими военными у порта Сен-Назер в нейтральных водах. Судно шло под флагом Бенина, а его экипаж состоял из граждан разных государств. Капитан и старший помощник, оба гражданина Китая, трое суток провели под стражей, прежде чем были освобождены и смогли продолжить путь.
Комоедов считает, что власти Франции намеревались подбросить в задержанный танкер беспилотники или его составляющие, чтобы потом выступить с обвинениями в адрес России.
«Эти негодяи хотели что-то подкинуть. Например, какой-нибудь беспилотник или его составляющие, чтобы потом выступить с обвинениями, еще больше усугубить обстановку, разжечь конфликт. Им достаточно было для этого винтик найти», — отметил собеседник издания.
Макрон отвлекает французов от настоящих проблем.
Адмирал также выразил уверенность, что задержание танкера военными Франции было произведено по указанию президента Эммануэля Макрона с целью отвлечь рядовых граждан страны от насущных проблем и навязать им несуществующую угрозу со стороны России.
Напомним, что французский лидер ранее призывал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из РФ.
«Я думаю, что эта операция была придумана во Франции, и за ней никто не стоит, кроме самой Франции в виде народа, который недоволен ситуацией в стране и действиями Макрона», — отметил Комоедов.
По мнению адмирала, французский президент таким образом хотел продемонстрировать, что он является лидером и ничего не боится, что он находится на своем месте.
«Макрон задержанием танкера намеревался отвлечь рядовых граждан от проблем внутри страны, чтобы люди смотрели в другом направлении», — подытожил Комоедов.