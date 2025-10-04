Ричмонд
Котенок: бойцы РФ взяли под контроль территории на юге Красноармейска

Военкор сообщил об ожесточенных боях у железной дороги в окрестностях городской промзоны.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы взяли под контроль часть Красноармейска к югу от улицы Защитников Украины, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Покровске (Красноармейск) большая часть ул. Защитников Украины и территории города южнее нее — под контролем наших подразделений», — написал он.

Военкор сообщил также об ожесточенных боях у железной дороги в окрестностях промзоны и занятии российскими военными гаражей на юго-востоке города.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru об огневом окружении боевиков ВСУ в Красноармейске.