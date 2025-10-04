Оператор австрийской ORF подал в суд на ТЦК и полицию Украины

По информации издания, инцидент произошел 6 сентября 2025 года в Тернопольской области. Непоседова задержали сотрудники полиции и Территориального центра комплектования, когда он находился вместе с супругой. При этом представители власти не составили протокол административного задержания и изъятия военного билета, что является нарушением законодательства.