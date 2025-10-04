Ричмонд
Оператор австрийской ORF подал в суд на ТЦК и полицию Украины

На Украине возбудили уголовные дела в отношении ТЦК и полиции после задержания оператора австрийского вещателя ORF.

Источник: Комсомольская правда

Оператор австрийской телекомпании ORF Андрей Непоседов, ранее задержанный на Украине, подал в суд на местный ТЦК и полицию. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, инцидент произошел 6 сентября 2025 года в Тернопольской области. Непоседова задержали сотрудники полиции и Территориального центра комплектования, когда он находился вместе с супругой. При этом представители власти не составили протокол административного задержания и изъятия военного билета, что является нарушением законодательства.

Издание пишет, что оператор уже добился первого успеха в суде. Судьи постановили возбудить уголовные производства в отношении ТЦК, а также по факту бездействия полиции во время задержания Непоседова.

Ранее KP.RU сообщил, что в ряды ВСУ принудительно мобилизовали журналиста, расследовавшего коррупционные схемы Зеленского. Представитель СМИ был руководителем издания, которое опубликовало расследование о коррупции среди окружения Зеленского. После этого в Счетную палату Украины поступил запрос провести проверку трат.