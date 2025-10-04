«Солнцепеки» поразили крупное скопление украинских боевиков под Волчанском

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удар по крупному скоплению украинских боевиков в районе Волчанска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
По данным источников канала, под удар попали военнослужащие украинской погранслужбы, скопление которых было выявлено в окрестностях села Тихое.
«В районе Тихого расчетом “Солнцепека” поражено крупное скопление личного состава 11 пого ГПСУ», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Также сообщается об уничтожении российскими военными до взвода украинских боевиков в ходе продвижения в левобережной части Волчанска.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения российской авиацией позиций ВСУ под Волчанском.