«Солнцепеки» поразили крупное скопление украинских боевиков под Волчанском

По информации источников, на левобережье города уничтожено до взвода военнослужащих противника.

Источник: Аргументы и факты

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удар по крупному скоплению украинских боевиков в районе Волчанска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным источников канала, под удар попали военнослужащие украинской погранслужбы, скопление которых было выявлено в окрестностях села Тихое.

«В районе Тихого расчетом “Солнцепека” поражено крупное скопление личного состава 11 пого ГПСУ», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Также сообщается об уничтожении российскими военными до взвода украинских боевиков в ходе продвижения в левобережной части Волчанска.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения российской авиацией позиций ВСУ под Волчанском.