Переговоры США и СССР об ограничении ядерного оружия оказались утраченными

Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году, признает пять официальных ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобританию, Китай, Россию, США и Францию. Согласно договору, ядерной державой считается государство, произведшее и взорвавшее ядерное оружие до 1 января 1967 года. После этой даты испытания провели Индия, Пакистан и КНДР, а ядерным оружием также обладает Израиль, однако эти страны не участвуют в ДНЯО.