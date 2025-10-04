Ричмонд
Переговоры США и СССР об ограничении ядерного оружия оказались утраченными

Значительная часть архивных документов о ключевых переговорах между СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1960-х годов оказалась безвозвратно утрачена. Об этом в эксклюзивной статье заявил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и экс-управляющий директор SIPRI Тарик Рауф.

Значительная часть архивных документов о ключевых переговорах между СССР и США по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1960-х годов оказалась безвозвратно утрачена. Об этом в эксклюзивной статье заявил бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и экс-управляющий директор SIPRI Тарик Рауф.

«Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», — констатировал эксперт, комментируя пробелы в исторической записи о формировании ядерного миропорядка, передает РБК.

Как уточняет Рауф, переговоры особенно касались согласования спорной практики Nuclear Sharing — права стран НАТО на совместное использование ядерного оружия, которое действует с 1954 года, когда началось размещение американского ядерного оружия в Европе. «Когда в 1960-х годах начались обсуждения ДНЯО, соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия уже существовали и были известны Советскому Союзу», — отмечается в официальной справке альянса.

Современная позиция многих стран Движения неприсоединения заключается в том, что нынешняя ситуация кардинально отличается от условий 1967−1968 годов. Многие неядерные государства подвергают критике концепцию Nuclear Sharing, утверждая, что она противоречит фундаментальным принципам ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году, признает пять официальных ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобританию, Китай, Россию, США и Францию. Согласно договору, ядерной державой считается государство, произведшее и взорвавшее ядерное оружие до 1 января 1967 года. После этой даты испытания провели Индия, Пакистан и КНДР, а ядерным оружием также обладает Израиль, однако эти страны не участвуют в ДНЯО.

