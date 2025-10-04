Киев пойдет на отчаянные действия против России, чтобы вовлечь в конфликт НАТО, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев», — написал он в соцсети Х*.
Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил о поставках крылатых ракет Tomahawk. Отмечалось, что этот пункт в заявке Киева стал единственным, который американский лидер отклонил.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что США обсуждают возможность передачи ракет Tomahawk НАТО для Украины, но окончательное решение остается за Трампом.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача киевскому режиму ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.