В Грузии началось голосование на муниципальных выборах

Избирателям предстоит определить глав пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также руководителей 59 муниципалитетов. В 64 городских собраниях по всей Грузии будут избраны более 2 тысяч депутатов, как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам. Сакребуло Тбилиси состоит из 50 членов: 25 избираются по партийным спискам, а 25 — по мажоритарным округам. Таким образом, в каждом бюллетене необходимо сделать три отметки: за кандидата в мэры, за партию для пропорционального распределения мандатов и за мажоритарного кандидата от своего района.