Штурмовавший Капитолий Джейкоб Ченсли назвал систему США коррумпированной

Джейкоб Ченсли, известный по штурму Капитолия 6 января 2021 года, заявил, что действующая администрация президента США Дональда Трампа является «коррумпированной». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Нынешняя американская правительственная система является мошеннической и основана на неконституционных законах», — заявил Ченсли.

Ранее сообщалось, что помилованный Дональдом Трампом Джейкоб Ченсли подал иск на 40 триллионов долларов против Трампа и Илона Маска. Ченсли заявил о себе как о законном главнокомандующем и «истинном» президенте США. Он утверждал, что элитная группа вступила в заговор с целью нарушения Конституции, и что в Америке должны действовать только Билль о правах и самая первая Конституция.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

