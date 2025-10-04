Казахстан заинтересован в обучении специалистов в «Сколково» — Даурен Абаев

Взаимодействие Казахстана со «Сколково» осуществляется как в двустороннем формате, так и в рамках реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года, рассказали в посольстве.
В частности, в 2024 году в Казахстане начали работу более 30 участников технопарка в образовании, медицине и информационных технологиях.
Как отметил посол, реализация инновационных проектов во многих странах мира, и, в особенности в Казахстане, имеет приоритет. По его словам, необходимо поддерживать хорошие идеи и талантливых людей, растить компании, которые, в итоге, дадут ощутимый результат и с точки зрения экономической составляющей, и с точки зрения интересных и полезных инициатив.
В Сколковском институте науки и технологий Абаев подчеркнул важность подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий для Казахстана. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества и развития медицинского туризма, отметили в посольстве.
В ходе встреч с представителями наукограда обсуждали перспективы сотрудничества в сфере поддержки и развития инновационных проектов.
«Сколково» — крупнейший инновационный центр России. Он играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики: стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других.