Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан заинтересован в обучении специалистов в «Сколково» — Даурен Абаев

АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Посол Казахстана в России Даурен Абаев посетил технопарк «Сколково», где ознакомился с его инфраструктурой и лабораториями.

Источник: Посольство Казахстана в России

Взаимодействие Казахстана со «Сколково» осуществляется как в двустороннем формате, так и в рамках реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года, рассказали в посольстве.

В частности, в 2024 году в Казахстане начали работу более 30 участников технопарка в образовании, медицине и информационных технологиях.

Как отметил посол, реализация инновационных проектов во многих странах мира, и, в особенности в Казахстане, имеет приоритет. По его словам, необходимо поддерживать хорошие идеи и талантливых людей, растить компании, которые, в итоге, дадут ощутимый результат и с точки зрения экономической составляющей, и с точки зрения интересных и полезных инициатив.

сообщили в посольстве

В Сколковском институте науки и технологий Абаев подчеркнул важность подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий для Казахстана. Также стороны обсудили перспективы сотрудничества и развития медицинского туризма, отметили в посольстве.

В ходе встреч с представителями наукограда обсуждали перспективы сотрудничества в сфере поддержки и развития инновационных проектов.

«Сколково» — крупнейший инновационный центр России. Он играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики: стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других.