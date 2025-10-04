Котенок: бойцы РФ закрепились на окраине Владимировки под Дружковкой

Российским бойцам удалось закрепиться на окраине села Владимировка под Дружковкой в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Севернее Панковки ВС РФ переправились через р. Казенный Торец, закрепились на северной окраине Владимировки», — написал он.
Военкор сообщил, что после уничтожения использовавшегося ВСУ моста в районе Владимировки украинские боевики в этом селе оказались под угрозой окружения.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о начале боев за Владимировку и Панковку. Сообщалось о массированных авиаударах по позициям ВСУ в этих селах.