Котенок: войска РФ окружили боевиков ВСУ под Панковкой

Российские подразделения окружили боевиков ВСУ в окрестностях села Панковка под Добропольем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Штурмовые группы ВС РФ прорвались снова в западную часть Шахово и продвинулись к соседней “ветке” севернее, к ставку западнее Шахово, окружив позиции ВСУ в посадках западнее Панковки», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении войск РФ вдоль дороги на село Грузское и создании ими угрозы окружения украинских боевиков к востоку от Кучерова Яра.
Ранее Котенок не исключил возможности окружения гарнизона ВСУ в селе Владимировка, расположенного рядом с Панковкой.