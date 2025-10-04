Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ окружили боевиков ВСУ под Панковкой

По словам военкора, украинским военным в районе Кучерова Яра также грозит окружение.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения окружили боевиков ВСУ в окрестностях села Панковка под Добропольем, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Штурмовые группы ВС РФ прорвались снова в западную часть Шахово и продвинулись к соседней “ветке” севернее, к ставку западнее Шахово, окружив позиции ВСУ в посадках западнее Панковки», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении войск РФ вдоль дороги на село Грузское и создании ими угрозы окружения украинских боевиков к востоку от Кучерова Яра.

Ранее Котенок не исключил возможности окружения гарнизона ВСУ в селе Владимировка, расположенного рядом с Панковкой.