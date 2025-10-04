NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год, при этом значительная часть мест будет отдана белым южноафриканцам и лицам, подвергающимся «несправедливой дискриминации», сообщает американская газета New York Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и источники.