Японской правящей партии не удалось выбрать руководителя в первом туре

Либерально-демократическая партия Японии завершила первый тур голосования, в ходе которого решается, кто будет новым председателем правящей партии.

Либерально-демократическая партия Японии завершила первый тур голосования, в ходе которого решается, кто будет новым председателем правящей партии. Победитель в первом туре не определился.

Лидером стал сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, получивший 183 голоса. Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити получила поддержку меньшего количества действующих членов партии, но была популярнее среди рядовых депутатов по всей Японии.

Будущий председатель определится в ходе второго тура, который состоится в ближайший час.

