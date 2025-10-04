Японской правящей партии не удалось выбрать руководителя в первом туре

Либерально-демократическая партия Японии завершила первый тур голосования, в ходе которого решается, кто будет новым председателем правящей партии. Победитель в первом туре не определился.
Лидером стал сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, получивший 183 голоса. Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити получила поддержку меньшего количества действующих членов партии, но была популярнее среди рядовых депутатов по всей Японии.
Будущий председатель определится в ходе второго тура, который состоится в ближайший час.
