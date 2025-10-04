Трамп готовит радикальное сокращение приема беженцев в США

Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает план радикального сокращения квоты на приём беженцев в Соединённых Штатах. Согласно информации газеты New York Times, со ссылкой на внутренние документы и осведомлённые источники, ежегодный лимит может быть уменьшен со 125 тысяч человек до 7,5 тысяч.