Трамп готовит радикальное сокращение приема беженцев в США

Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает план радикального сокращения квоты на приём беженцев в Соединённых Штатах.

Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает план радикального сокращения квоты на приём беженцев в Соединённых Штатах. Согласно информации газеты New York Times, со ссылкой на внутренние документы и осведомлённые источники, ежегодный лимит может быть уменьшен со 125 тысяч человек до 7,5 тысяч.

В соответствии с проектом распоряжения от 30 сентября, значительная часть этих ограниченных мест будет зарезервирована для конкретных категорий заявителей. В их числе называются белые южноафриканцы, а также лица, которые, по мнению администрации, подвергаются несправедливой дискриминации.

Как уточняет издание, эти планы по реформированию программ для беженцев не будут реализованы до проведения обязательных консультаций с Конгрессом США. В настоящее время этот процесс заблокирован из-за приостановки работы федерального правительства.

Ранее сообщалось, что вспышка одного из самых заразных заболеваний произошла в США впервые с 2000 года.

