Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон сообщил о смерти сопровождавшего ВСУ французского журналиста

Антони Лалликан 3 октября попал под удар БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о смерти сопровождавшего ВСУ на Украине фотожурналиста Антони Лалликана.

В соцсети Х* он выразил соболезнования семье, близким и коллегам журналиста.

По данным международной федерации журналистов (IFJ), Лалликан находился в командировке в Донбассе от базирующегося в Каркасоне агентства фотожурналистики Hans Lucas. 3 октября он попал под удар БПЛА.

Сообщается также, что в результате попадания дрона пострадал украинский журналист.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше