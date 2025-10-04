Макрон сообщил о смерти сопровождавшего ВСУ французского журналиста

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о смерти сопровождавшего ВСУ на Украине фотожурналиста Антони Лалликана.
В соцсети Х* он выразил соболезнования семье, близким и коллегам журналиста.
По данным международной федерации журналистов (IFJ), Лалликан находился в командировке в Донбассе от базирующегося в Каркасоне агентства фотожурналистики Hans Lucas. 3 октября он попал под удар БПЛА.
Сообщается также, что в результате попадания дрона пострадал украинский журналист.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
