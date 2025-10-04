Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь силы ПВО сбили 117 беспилотников. Военная операция, день 1319-й

За ночь дежурные средства ПВО перехватили 117 украинских беспилотников над 10 регионами России, сообщает Минобороны. В течение ночи ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова и Казани. Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении, пишет РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:57 В Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавших нет. Из-за повреждения ЛЭП временно отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. В Чертковском районе после падения обломков дрона в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м.

08:49 При отражении атаки украинских беспилотников в Волгоградской области минувшей ночью пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, на месте работают специалисты.

08:37 После того, как ночью над Брянской областью были сбиты 27 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:28 ВСУ пытаются вывести из Купянска (Харьковская область) уцелевшие после авиаударов элитные подразделения 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» и военнослужащих спецназа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:19 Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении, пишет РИА Новости.

По словам источника агентства, наступление организовали бойцы 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передвигавшиеся на боевых бронированных машинах.

«В ходе комплексного огневого поражения все атаки отражены», — рассказали в силовых структурах.

08:12 В течение ночи ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова и Казани, сообщает Росавиация. Сейчас они отменены.

08:05 ❗️ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

27 дронов были сбиты над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Крымом и Курской областью, 11 — над Ростовской областью и 10 — над Воронежской областью.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1319-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше