За ночь силы ПВО сбили 117 беспилотников. Военная операция, день 1319-й

За ночь дежурные средства ПВО перехватили 117 украинских беспилотников над 10 регионами России, сообщает Минобороны. В течение ночи ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова и Казани. Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении, пишет РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.