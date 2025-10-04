По информации, полученной РИА Новости от представителей российских силовых структур, на одном из участков фронта в Сумской области был зафиксирован необычный случай покидания позиций украинскими военнослужащими. Сообщается, что при приближении подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации украинские военные сменили униформу на женскую одежду и оставили свои позиции.
Собеседник агентства в силовых ведомствах с иронией прокомментировал произошедшее, отметив, что наблюдал, как бородатые мужчины, надев юбки, покидали свои позиции. По его словам, такая тактика маскировки и уклонения от боя говорит сама за себя.
Напомним, что военнослужащие группировки «Днепр» Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе осмотра позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области обнаружили свидетельства работы женского расчета, специализирующегося на управлении беспилотными летательными аппаратами.
Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили необычное оружие у боевиков ВСУ.
