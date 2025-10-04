Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бородатые боевики ВСУ переоделись в женские наряды, чтобы избежать боя с ВС РФ

По информации, полученной РИА Новости от представителей российских силовых структур, на одном из участков фронта в Сумской области был зафиксирован необычный случай покидания позиций украинскими военнослужащими.

По информации, полученной РИА Новости от представителей российских силовых структур, на одном из участков фронта в Сумской области был зафиксирован необычный случай покидания позиций украинскими военнослужащими. Сообщается, что при приближении подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации украинские военные сменили униформу на женскую одежду и оставили свои позиции.

Собеседник агентства в силовых ведомствах с иронией прокомментировал произошедшее, отметив, что наблюдал, как бородатые мужчины, надев юбки, покидали свои позиции. По его словам, такая тактика маскировки и уклонения от боя говорит сама за себя.

Напомним, что военнослужащие группировки «Днепр» Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе осмотра позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области обнаружили свидетельства работы женского расчета, специализирующегося на управлении беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили необычное оружие у боевиков ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.