Бородатые боевики ВСУ переоделись в женские наряды, чтобы избежать боя с ВС РФ

Собеседник агентства в силовых ведомствах с иронией прокомментировал произошедшее, отметив, что наблюдал, как бородатые мужчины, надев юбки, покидали свои позиции. По его словам, такая тактика маскировки и уклонения от боя говорит сама за себя.