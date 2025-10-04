Бойцы РФ взяли под огневой контроль две улицы в Малой Токмачке

Российские бойцы взяли под огневой контроль две улицы в запорожском селе Малая Токмачка, сообщил в субботу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Улица Шевченко — под нашим огневым контролем. Прилегающая улица — также. Продвигаемся дом за домом», — говорится в публикации.
По информации источников канала, российские десантники теснят противника под Малой Токмачкой.
Сообщается об активной работе артиллерии в районе села и уничтожении российскими военными бронетранспортера и БМП противника.
Напомним, в минувшую пятницу появились сообщения о наступлении войск РФ у Малой Токмачки.