Бойцы РФ взяли под огневой контроль две улицы в Малой Токмачке

По информации источников, российские военные уничтожили технику противника в районе села.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы взяли под огневой контроль две улицы в запорожском селе Малая Токмачка, сообщил в субботу Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Улица Шевченко — под нашим огневым контролем. Прилегающая улица — также. Продвигаемся дом за домом», — говорится в публикации.

По информации источников канала, российские десантники теснят противника под Малой Токмачкой.

Сообщается об активной работе артиллерии в районе села и уничтожении российскими военными бронетранспортера и БМП противника.

Напомним, в минувшую пятницу появились сообщения о наступлении войск РФ у Малой Токмачки.