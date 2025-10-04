Российские военные уничтожили скрывающихся наёмников на Красноармейском направлении

Он заявил, что иностранные наёмники действуют скрытно и стараются не вступать в прямой визуальный контакт. Несмотря на это, российские военные регулярно фиксируют их присутствие по перехватам радиопереговоров и в ходе боестолкновений, после чего подавляют выявленные позиции противника.