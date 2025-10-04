Ричмонд
Американский публицист Эртл посоветовал соотечественникам посетить Россию

Американский издатель и публицист Томас Эртл, посетивший Москву, сказал, что «не мог поверить», сколь чистой и красивой он увидел российскую столицу по сравнению с американскими городами.

Эртл сказал, что в США существуют проблемы с мусором и бездомными, в Москве же он впервые увидел мусор через три дня после приезда.

Издатель посоветовал американцам чаще приезжать в Россию и заявил, что подобные визиты не могут служить основанием для притеснений со стороны властей США после возвращения.

