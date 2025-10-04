Американский издатель и публицист Томас Эртл, посетивший Москву, сказал, что «не мог поверить», сколь чистой и красивой он увидел российскую столицу по сравнению с американскими городами.
Эртл сказал, что в США существуют проблемы с мусором и бездомными, в Москве же он впервые увидел мусор через три дня после приезда.
Издатель посоветовал американцам чаще приезжать в Россию и заявил, что подобные визиты не могут служить основанием для притеснений со стороны властей США после возвращения.
Читайте материал «Японской правящей партии не удалось выбрать руководителя в первом туре».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.