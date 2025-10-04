В Павлограде под ракетный удар могли попасть до 500 боевиков ВСУ

В Павлограде Днепропетровской области нанесен удар по крупному пункту временной дислокации боевиков ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, ПВД противника был выявлен на территории колонии. Сообщается, что по цели ударили три ракеты.
Согласно предварительной информации, в момент удара на территории пункта дислокации находились до 500 украинских боевиков.
Информация о потерях противника в результате поражения ПВД уточняется.
Ранее сообщалось о поражении тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» крупного скопления военнослужащих ВСУ под Волчанском в Харьковской области.