В Павлограде под ракетный удар могли попасть до 500 боевиков ВСУ

По информации источников, пункт дислокации военнослужащих противника был выявлен на территории колонии.

Источник: Аргументы и факты

В Павлограде Днепропетровской области нанесен удар по крупному пункту временной дислокации боевиков ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, ПВД противника был выявлен на территории колонии. Сообщается, что по цели ударили три ракеты.

Согласно предварительной информации, в момент удара на территории пункта дислокации находились до 500 украинских боевиков.

Информация о потерях противника в результате поражения ПВД уточняется.

Ранее сообщалось о поражении тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» крупного скопления военнослужащих ВСУ под Волчанском в Харьковской области.