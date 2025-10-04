Айрата Гатауллина переназначили полпредом Татарстана в Турции

Айрат Гатауллин приступит к новым обязанностям 5 октября и будет занимать пост в течение трех лет. Он занимает должность полпреда Татарстана в Турции с октября 2016 года. До этого он четыре года работал заместителем представителя республики в Анкаре.
Карьеру Айрат Гатауллин начал в 2000 году в министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества Татарстана, где до 2007 года был заместителем начальника отдела официального протокола. С 2007 по 2011 год работал помощником депутата Государственной Думы V созыва.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше